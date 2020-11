Dalma y su emotivo mensaje a Diego Maradona: "Te voy a amar y a defender todo mi vida"

Dalma Maradona rompió el silencio para despedirse de su papá en las redes. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no. Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo!", comienza el emotivo posteo. Para enmarcarla eligió una foto hermosa, la misma que ya había usado para saludarlo el 31 de octubre día en el que el 10 cumplió 60 años.

"Te voy a amar y a defender toda mi vida", reza en su despedida virtual la hija mayor del astro del fútbol, quien murió el miércoles 25 de noviembre al mediodía, mientras se recuperaba de una operación en la cabeza por un hematoma subdural realizada 20 días antes.

En un sentido reborboteo de palabras, la hija mayor del 10 casi pareció gritar al cielo: "Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!".

La imagen que acompaña la misiva la muestra a ella de pequeña poniéndole margaritas en sus medias de jugador del Nápoli, y él sentado sobre una pelota de fútbol, cuando en su vida futbolítica era todo brillo.

La corta edad de la Dalma de la foto, contrasta con el crudo relato de su despedida: “Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... No puedo, pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre! ❤️".

A continuación el posteo completo:

Dalma elegía muchas veces comunicarse con el padre através de las redes, aunque sea para dedicarle un posteo en momentos importantes como el día del cumpleaños número 60 de Diego.