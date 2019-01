Cuántos Metrobus funcionan en la Ciudad y qué barrios lo tienen

Los corredores comenzaron siendo resistidos pero los resultados cambiaron la opinión de muchos vecinos y usuarios del trasporte público. Uno por uno, todos los Metrobus que surcan la Ciudad de Buenos Aires.

Metrobus del Bajo

Metrobus del Bajo, el 8vo corredor de la Ciudad, que se extiende sobre las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón, forma parte de la Red de Metrobus de la Ciudad que está transformando la matriz de movilidad de Buenos Aires, fomentando la conexión entre distintos medios de transporte.

El corredor se encuentra sobre uno de los ejes más transitados de la Ciudad, para que 300 mil vecinos viajen más rápido, cómodas y seguras, ahorrando 45% de tiempo de viaje todos los días.

Con 2,9 km de extensión, revitaliza los barrios de Retiro, Puerto Madero y San Telmo, favoreciendo la conexión Norte-Sur de la Ciudad. Además, se suma a la transformación peatonal del Microcentro de la Ciudad, unificando las diversas intervenciones y dando sentido de conjunto a las obras realizadas en el marco del Plan de Movilidad Sustentable impulsado desde 2007.

El diseño de sus paradores revaloriza el verde de las avenidas, adaptando su diseño a los árboles pre existentes, protegiendo el medioambiente y generando nuevos espacios más cómodos y agradables para esperar el colectivo.

El corredor forma parte del plan integral para la reconversión del Bajo de la Ciudad, junto al Paseo del Bajo, la llegada de la RER y la puesta en marcha de la extensión de la Línea E de subterráneos.

Reordenamiento de las paradas de colectivos

Se trata de 30 líneas de colectivos que circulan desde av. Leandro N. Alem y San Martín hasta av. Paseo Colón y av. Independencia. La reorganización de las paradas fue determinada en base a las necesidades de los ascensos y descensos de pasajeros y a la simultaneidad de llegada de los servicios de transporte público de pasajeros.

Metrobus San Martín

Metrobus San Martín conecta el límite noroeste con el corazón de la Ciudad, promoviendo la combinación entre los viajes en colectivo de la av. San Martín y los de la av. Juan B. Justo, al mismo tiempo que facilita la combinación con el Ferrocarril Urquiza. El nuevo corredor forma parte de una red integral de Metrobus que está transformando la matriz de movilidad de la Ciudad, fomentando la intermodalidad.

Metrobus revaloriza los seis barrios que atraviesa (Villa Crespo, Villa General Mitre, Paternal, Villa del Parque, Agronomía y Villa Devoto) y conecta puntos importantes como la av. Gral. Paz, el Ferrocarril Urquiza, las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA, el Hospital Roffo, el Club de Comunicaciones y el Metrobus Juan B. Justo. Con el nuevo corredor se mejora la calidad de vida de 70 mil personas todos los días: en su mayoría trabajadores y estudiantes que ingresan a la Ciudad para realizar diferentes actividades.

Metrobus San Martín es el primero en integrarse con Intervenciones Peatonales para hacer los cruces más seguros y cómodos.

Paso bajo nivel av. San Martín - Ex FFCC Gral. Urquiza

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial de la zona, en agosto de 2014 la Ciudad comenzó a construir un nuevo paso bajo nivel (a cargo de AUSA) en la intersección de la av. San Martín y las vías del Ferrocarril General Urquiza. Este fue habilitado al tránsito el martes 29 de marzo de 2016.

El nuevo paso bajo nivel agiliza el tránsito de la avenida y mejora la conexión de la zona. Se encuentra ubicado entre las calles Pareja y Asunción, en el límite de los barrios de Villa Devoto y Agronomía, tiene una longitud aproximada de 370 mts y es apto para el uso tanto de tránsito pesado -altura máxima 5,10 mts - como de vehículos livianos.

Para optimizar las condiciones de seguridad, la intervención contempla la incorporación de nuevas luminarias con tecnología LED y cámaras de monitoreo.

Metrobus Norte

Más de 200.000 personas viajan todos los días en colectivo por las avenidas Cabildo y Maipú. El nuevo Metrobus mejora la conexión entre el partido de Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires, generando una vinculación rápida en uno de los ejes viales más poblados.

Este nuevo corredor promueve la combinación del colectivo y el subte, mejorando la conexión de puntos importantes como:

-Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

-Autopista General Paz.

-Subte D.

-Estación Mitre (Ferrocarril Gral. Mitre).

-Estación Maipú del Tren de la Costa.

El proyecto además mejora el entorno de la Estación Congreso de Tucumán del Subte D y Puente Saavedra, al tiempo que se revalorizará el centro Aristóbulo del Valle.

Giros

A lo largo de toda la traza de Metrobus, sobre la av. Cabildo solo se permiten los giros a la derecha. A excepción de la nueva dársena para transporte público que se establecerá en la intersección de av. Cabildo y av. Congreso, con la implementación de Metrobus el giro a la izquierda queda prohibido para todo tipo de vehículo.

Metrobus Norte - Etapa 2

Metrobus Norte - Etapa 2 cuenta con 2.8 km de extensión y revitaliza los barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo transformándose en un nexo clave entre Metrobus Juan B. Justo y la av. General Paz.

Características Metrobus Norte - Etapa 2

-2.8 km de extensión.

-Desde Franklin D. Roosevelt hasta Tte. Benjamín Matienzo.

-21 paradores.

Conectividad

-Centro de Trasbordo Pacífico.

-Estación Palermo del FFCC San Martín.

-Metrobus Juan B. Justo.

-Subte D (Estaciones Palermo, Carranza, Olleros, José Hernández, Juramento y Congreso).

-Estación Carranza del FFCC Mitre.

-Zona comercial Cabildo y Juramento.

-Estación Nuñez del FFCC Mitre.

-Centro de Transbordo de Puente Saavedra.

-Estación Maipú del Tren de la Costa.

-Estación Aristóbulo del Valle del FFCC Belgrano Norte.

-Zona norte del Conurbano.

Metrobus AU 25 de mayo

Se amplió y construyó un túnel en una autopista para darle exclusividad a colectivos, al servicio de combis y de larga distancia. Aislado de la congestión, el transporte público circula de forma más rápida y segura. Los colectivos (de corta y larga distancia) y las combis transportan el 50% del total de personas que usan la autopista todos los días.

Metrobus AU 25 de Mayo mejora el ordenamiento y la seguridad vial de 25 de Mayo. Permite también, reducir los niveles sonoros y las emisiones de gases, al haber velocidades constantes, menos.

Metrobus AU 25 de Mayo mejora el ordenamiento y la seguridad vial de 25 de Mayo. Permite también, reducir los niveles sonoros y las emisiones de gases, al haber velocidades constantes, menos aceleraciones y desaceleraciones, contribuyendo así a mejorar el medio ambiente.

El proyecto de la subsecretaría de Transporte ejecutado por AUSA, implicó la unión de las calzadas de las dos manos de la autopista, para generar un nuevo carril central exclusivo para transporte público, respetándose la distribución de carriles para el resto de los autos. Se construyó además: un túnel que une la autopista con la AU Perito Moreno para que los colectivos, las combis y los servicios de larga distancia ingresen en forma directa a peaje Avellaneda; y un enlace desde Bernardo de Irigoyen para la entrada y salida directas de las líneas que se dirigen desde Constitución.

Metrobus AU 25 de Mayo ha sido concebido desde la visión de una “Red Metropolitana de corredores de Metrobus”. Actúa como eje central para conectar los servicios de transporte público que salen y entran de Provincia con la red de Metrobus porteña, uniendo el oeste del conurbano bonaerense con el centro de la Ciudad

¿Cómo funciona Metrobus AU 25 de Mayo?

Tanto el carril central como el túnel son reversibles, de uso exclusivo para el transporte público y funcionan los días hábiles. Mientras en la hora pico a la mañana (6 a 12 h) el corredor tiene sentido al centro de la Ciudad, durante la hora pico de la tarde (15 a 21 h) es sentido a provincia. Para efectivizar el cambio, permanece cerrado durante 3 horas, de 12 a 15 h. Tiene 6 metros de ancho, lo que permitirá el sobrepaso de los vehículos que operarán en este carril, en caso de emergencia.

Metrobus Sur

Sus 23 km conectan el extremo sur de la Ciudad con el Centro de Trasbordo Constitución. La obra incluyó la puesta en valor de ocho barrios (Villa Riachuelo, Villa Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, San Cristóbal y Constitución) con nueva infraestructura, más iluminación y mayor seguridad.

De Puente La Noria a Constitución

-2 ramales: Coronel Roca y Fernández de la Cruz.

-23 km de extensión y 37 estaciones.

-250.000 personas beneficiadas.

-20% de reducción de tiempo de viaje.

-Renovación de mobiliario en 8 paradas tradicionales.

-23 líneas de colectivos: 4, 6, 23, 28, 32, 36, 46, 47, 75, 76, 91, 97, 101, 114, 115, 117, 128, 141, 143, 150, 160, 165 y 188.

-Conexiones: en Constitución con el Ex Ferrocarril Roca, Línea C de Subte y 35 líneas de colectivos. Además, los puntos afectados por el recorrido se encuentran en las cercanías del Premetro (Villa Lugano), ex Ferrocarril Belgrano Sur (Parque Roca, Villa Soldati) y Subte Línea H (Parque Patricios). En General Paz: con más de 20 líneas de colectivos.

Metrobus 9 de julio

Metrobus 9 de Julio, con 3km de extensión, permite a sus usuarios ahorrar hasta un 50% de tiempo de viaje. Tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente urbano y mejora sensiblemente la forma en que nos movemos en el área central de la Ciudad.

De Constitución a Recoleta

-3 km de extensión y 17 estaciones.

-255.000 personas beneficiadas.

-11 líneas de colectivos: 9, 10, 17, 45, 59, 67, 70, 91, 98, 100 y 129.

-Hasta 50% de reducción de tiempo de viaje.

-Carriles exclusivos desde av. San Juan hasta Arroyo.

-Reducción de un 25% en el uso de combustibles de la flota de colectivos y de un 10% en los vehículos particulares.

-Reducción de 5.612 toneladas en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Beneficios

El traslado de colectivos de Esmeralda y Maipú hacia la avenida generó un ambiente más sano, aire más limpio, menos ruido y mayor seguridad vial para caminar en Microcentro. El peatón ganó espacio en un ambiente más saludable y de mayor bienestar.

Las paradas de colectivos en estaciones confortables mejoró la calidad de la espera. Ofrecen un refugio accesible, confortable y seguro y están equipadas con cámaras de seguridad, pantallas que brindan información en tiempo real y servicio de WiFi.

Funcionamiento y extensión

Las 11 líneas de colectivos que se dirigen hacia el sur por los carriles centrales de Av. 9 de Julio ingresan al túnel a la altura de Carlos Calvo y salen a la calle Lima luego de la intersección con Cochabamba.

En sentido contrario, los colectivos que se dirijan hacia el norte, ingresarán al túnel desde Bernardo de Irigoyen antes de la calle Cochabamba, saliendo a la superficie en la calzada central de la Av. 9 de Julio a la altura de la calle Carlos Calvo. Utilizados por 9 líneas: 9, 10, 17, 45, 59, 70, 91, 100 y 129.

Metrobus Juan B. Justo

Con una extensión de 12 km, 150.000 pasajeros beneficiados y una reducción de 40% en el tiempo de viaje, Metrobus Juan B. Justo demostró que nuestro tradicional sistema de colectivos, en el cual viaja el 70% de las personas que se mueven por la ciudad, puede ser elevado a una nueva categoría, con prioridad en el tránsito, mayor rapidez, seguridad y confort y generando menos contaminación.

De Estación Liniers a Estación Pacífico

-12 km de recorrido y 21 estaciones.

-El 40% de los usuarios de Juan B. Justo la recorren de punta a punta.

-Demanda actual: 94.000 pasajeros por día – Sentido Pacifico, hora pico, mañana: 3.500 pasajeros – Sentido Liniers, hora pico, tarde: 3.400 pasajeros.

-Incremento estimado de demanda: 25%.

-Reducción tiempos de viaje estimado: 40%. Cada pasajero ahorra 44 minutos por día y 7 días al año.

-Frecuencia de 2 minutos.

-Reducción en un 20% el uso de combustibles. Al distanciarse las paradas de ascenso y descenso a un promedio de 400 mts. se reducen las aceleraciones y frenadas constantes de los colectivos, reduciendo los factores de combustión y la consecuente emisión de gases, mejorando la calidad ambiental.

-Conexión con Ferrocarriles (Sarmiento y San Martín), Subtes (Línea B y D), estación de bicicletas públicas Pacífico.

-En total son siete líneas de colectivo que usan los carriles. La 166 de punta a punta, la 34 casi en toda su extensión, y las 53, 99, 109, 110 y 172 que la utilizan en distintos tramos.