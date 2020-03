Coronavirus: ya son más de 1200 los detenidos en todo el país por violar la cuarentena

Las fuerzas de seguridad federales y provinciales de todo el país detuvieron a más de 1200 personas que violaron la cuarentena obligatoria por el coronavirus en los dos primeros días.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño recibió entre la medianoche y esta mañana 331 nuevas denuncias, de las cuales 165 fueron por violación de las medidas contra la pandemia, 160 por resistencia o desobediencia a la autoridad y seis por ambas situaciones, mientras que ayer hubo un total de 253 denuncias.

Entre los 1200 arrestados, se encuentran 306 personas aprehendidas por el Ministerio de Seguridad santafesino desde que comenzó a regir el aislamiento obligatorio y esta mañana.

En la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 35 kilómetros al norte de Rosario, fueron detenidas 44 personas, entre ellas siete menores que participaban de un picnic sobre la costa del río Paraná en un espacio público.

Además, en las primeras horas de esta mañana fue desbaratado un casino clandestino con cuatro clientes en la zona oeste de Rosario. Fuentes policiales indicaron que el establecimiento fue allanado esta madrugada y secuestraron 20 computadoras conectadas a un mismo servidor que eran utilizadas para realizar apuestas ilegales. Un hombre mayor que dijo residir en ese domicilio pero no ser el dueño de la vivienda quedó detenido por "organización de juego y apuestas prohibidas", mientras que a los cuatro hombres que se encontraban allí se les inició una causa por violar las normas de aislamiento social obligatorio.

En la terminal de ómnibus de Rosario, otras seis personas fueron detenidas también cuando regresaban en dos micros de Brasil. Con el objetivo de evitar la cuarentena de 14 días, pretendieron engañar a las autoridades asegurando que venían de Mar del Plata.

En Tucumán, fueron detenidas 208 personas y, según fuentes policiales, "de inmediato se dio intervención" a la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.

En Río Negro hubo 34 detenidos : cuatro en San Carlos de Bariloche, entre ellos tres automovilistas que corrían picadas a bordo de sus vehículos particulares en cercanías al cementerio local.

En Misiones, 136 personas fueron demoradas y en San Luis detuvieron a 173 ciudadanos en la vía pública. En tanto, en Bahía Blanca 31 personas fueron demoradas desde las 22.20 horas de anoche hasta las 6 de hoy por no respetar el aislamiento obligatorio.

En Córdoba ya hubo unos 250 detenidos . Entre ellos, dos alemanes que estaban prófugos desde el martes tras haber escapado de un hotel en el que estaban alojados. Estos ciudadanos extranjeros fueron descubiertos cuando se dirigían al Aeropuerto de Ezeiza, por lo que ya fueron expulsados del país, según aclararon fuentes judiciales.

En Mendoza, este sábado detuvieron a 15 personas . En esa provincia de Cuyo, ya son 29 las personas acusadas de violar la cuarentena.

Denuncia penal

"Todos los que estén en la calle sin justificar van a tener una denuncia penal aún si no terminan detenidos", destacó este mañana la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic , y solicitó a la población que tenga responsabilidad. "Nadie está exento de tener y de transmitir el coronavirus", añadió.

A su vez, la funcionaria señaló que "no descartan" declarar estado de sitio para garantizar el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus en el país. "El estado de sitio no está descartado. Es una posibilidad y se analizó, pero por ahora el gobierno eligió aguardar. Esperamos no tener que llegar a esa instancia", sostuvo Frederic en diálogo con Radio La Red.

Con el cuarto fallecimiento registrado hoy en el territorio nacional (una paciente de la provincia de Buenos Aires de 67 años), ya son 158 los casos de contagiados por Covid-19 en la Argentina.