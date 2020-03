Coronavirus: las fake news y los mitos sobre la pandemia

En medio del aluvión de casos confirmados de personas con coronavirus en el mundo que está afectando a las sociedad y sus economías en todo el mundo, empezaron a circular noticias falsas sobre la nueva pandemia que no solo desinforman, sino que alarman y generan una psicosis social difícil de frenar.

El presidente, Alberto Fernández, habló sobre el coronavirus ayer, jueves, a través de una entrevista radial y, ante las críticas de por qué el Gobierno no actuó antes para enfrentarlo, dijo: “El Gobierno atendió desde la hora cero el problema, lo que pasa es que es un virus que según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26° C”.

Luego, agregó: “Argentina estaba en un escenario climático donde la temperatura promedio rondaba los 30, o más. Se hacía muy difícil pensar que [el virus] sobreviva”.

Pero, ¿qué hay de cierto de que el virus muera a los 26°C?. Según el sitio chequedo.com, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que según la evidencia hasta el momento, el virus COVID-19 se puede transmitir en todas las áreas, incluidas las que tienen clima cálido y húmedo.

“El virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. El virus ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos. Aconsejamos al público que siga las precauciones dondequiera que vivan”, planteó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

También, a través de las redes se viralizó una falsa la cadena de la doctora “González Ayala” que cita recomendaciones sobre el Coronavirus. Sin embargo, la doctora Silvia González Ayala, doctora en Medicina y titular de la cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desmintió a Chequeado que la cadena fuera de su autoría, y el texto circula en varios países con el nombre de distintos supuestos profesionales. Además, la cadena contiene varias afirmaciones falsas.

Más allá de la falsa fuente, la cadena contiene varias afirmaciones falsas:

“El coronavirus tiene un tamaño grande (diámetro de 400-500 nanómetros) por lo cual cualquier barbijo puede detenerlo, no hacen falta en la vida diaria barbijos especiales". Falso

“Si una persona infectada estornuda delante de nosotros, tres metros de distancia harán caer el virus al suelo e impedirá que nos caiga encima”. Falso también.

“Inspirar profundamente y retener el aliento por 10 segundos. Si se logra, sin toser, sin dificultad y/o sensación de opresión etc., ello demuestra que no hay fibrosis en los pulmones, indicando la inexistencia de infección.

Por otra parte, también circula un audio por WhatsApp de Laila Ahmadi, una supuesta “estudiante de China de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Zanjan”. En él, la mujer sugiere que la vitamina C y el limón sirven para curar el Coronavirus. El audio también circuló en forma de texto en otros países.

De acuerdo con lo señalado por el sitio de fact-checking de España Politifact, en base a un estudio de Harvard Health Publishing -un sitio de publicaciones médicas de la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard- y los dichos de Bruce Bistrian, jefe de Nutrición Clínica del Centro Médico Beth Israel Deaconess, “los datos muestran que la vitamina C es solo marginalmente beneficiosa cuando se trata del resfriado común”.

Pero no hay evidencia de que la vitamina C cure o prevenga el Coronavirus. De hecho, tampoco hay evidencia de que ningún alimento prevenga o cure esta enfermedad.

Respecto a los cuidados con las comidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo recomienda manipular con cuidado “la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados” y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

El audio también sugiere que “rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida” y que “el limón puede matar células cancerígenas”.

En Brasil, el Ministerio de Salud brasileño desmintió la versión y argumentó que “no hay medicamentos, sustancias, vitaminas, alimentos específicos o vacunas que puedan prevenir la infección por el coronavirus”, según publicó Agencia Lupa. Además, sostuvo que “el agua de limón fría o caliente no mata las células cancerosas”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene desmintiendo noticias falsas como estas que circulaban en las redes sociales sobre supuestas formas de prevención, detección y contagio del COVID-19. A continuación detallamos algunas más:

¿Darse un baño caliente protege del coronavirus?

No, tomar un baño con agua caliente, aunque sea relajante no va a evitar que te contagies del coronavirus. La OMS recuerda que la temperatura corporal oscila entre los 36,5 ºC y los 37 ºC, con independencia de la temperatura del agua del baño o de la ducha. Además, advierte que tomar un baño con agua extremadamente caliente "puede ser dañino" por el riesgo de quemaduras. Recuerda: la mejor medida de prevención es lavarse las manos con frecuencia.

¿El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos?

Según la OMS, "no hay información ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos". De hecho, el nuevo coronavirus se propaga principalmente cuando una persona infectada tose o estornuda, así como a través de la saliva o las secreciones de la nariz.

¿El frío y la nieve matan al coronavirus?

No, el frío y la nieve no matan al virus. La OMS explica que la temperatura normal de nuestro cuerpo se mantiene en torno a 36,5 ºC y 37 ºC, independientemente de la temperatura que haga en el exterior o del clima, por lo que el hecho de que haga frío o nieve no va a hacer que el nuevo coronavirus se elimine. Sobre el virus y las temperaturas altas hablamos aquí.

¿Puedo contraer el virus de la COVID-19 por contacto con mi mascota?

No. Según la OMS no hay datos que indiquen que los animales de compañía o mascotas como los gatos y los perros hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante de la COVID-19. Te lo explicábamos aquí.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie?

Según la OMS, no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente). Te explicamos más aquí.

¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19?

Sí. Según la OMS, la probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

¿Pueden una lámpara de desinfección ultravioleta matar al coronavirus?

Las lámparas de ultravioleta no deberían usarse para esterilizar las manos u otras áreas de la piel puesto que ese tipo de radiación pueda causar irritación en la piel.

¿Se pueden reutilizar los barbijos?

No. Los barbijos, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. Para quitarla no hay que tocar la parte frontal. A continuación, la OMS recomienda eliminarla y lavarse las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Aquí te hablamos de cuándo utilizar mascarilla y cuándo no.

¿Son efectivos los secadores de manos a la hora de matar el nuevo coronavirus?

No, no lo son. Según la OMS, para protegerse contra el nuevo coronavirus conviene lavarse las manos frecuentemente con un limpiador de manos a base de alcohol o lavarlas con jabón y agua. Después deberías secarte a conciencia con papel o un secador de aire caliente.

¿Cómo de efectivos son los escáneres térmicos para detectar a personas infectadas con el nuevo coronavirus?

Los escáneres térmicos son efectivos a la hora de detectar personas que han desarrollado fiebre como consecuencia del nuevo coronavirus. Sin embargo, no pueden detectar a las personas infectadas que aún no presentan fiebre. Eso se debe a que las personas infectadas tardan entre 2 y 10 días en tener fiebre.

¿Puedes matar al nuevo coronavirus echándote alcohol o cloro por todo el cuerpo?

No, rociarte con alcohol o cloro no matará ningún virus que ya haya entrado en tu cuerpo. Echarte esas sustancias puede ser perjudicial para la ropa o las membranas mucosas (ojos, boca...). Ten en cuenta que tanto el alcohol como el cloro pueden ser útiles para desinfectar superficies, pero tienen que usarse siguiendo las recomendaciones adecuadas.

¿Afecta más el nuevo coronavirus a las personas mayores? ¿También son susceptibles las personas más jóvenes?

Personas de todas las edades pueden ser infectadas por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Las personas mayores y las personas con condiciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables a enfermarse gravemente con el virus.

La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, siguiendo una buena higiene de las manos y una buena higiene respiratoria.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

No, los antibióticos no funcionan contra los virus, sólo contra las bacterias. El nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben utilizarse como medio de prevención o tratamiento. Sin embargo, si estás hospitalizado por el 2019-nCoV, puedes recibir antibióticos porque la coinfección bacteriana es posible.

¿Existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el nuevo coronavirus?

Hasta la fecha, no hay ningún medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus (2019-nCoV).

Sin embargo, las personas infectadas con el virus deben recibir los cuidados adecuados para aliviar y tratar los síntomas, y las personas con una enfermedad grave deben recibir los cuidados de apoyo óptimos. Se están investigando algunos tratamientos específicos, que se pondrán a prueba mediante ensayos clínicos. La OMS está ayudando a acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo con una serie de socios.

¿Las vacunas contra la neumonía protegen del nuevo coronavirus?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna antineumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El virus es nuevo y diferente, por lo que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una específica contra el 2019-nCoV, "y la OMS está apoyando sus esfuerzos", destaca el organismo.

A pesar de que las vacunas que hemos mencionado no son efectivas contra el 2019-nCoV, la OMS recuerda que vacunarse contra enfermedades respiratorias es muy recomendable para proteger la salud (en general).