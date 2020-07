Coronavirus en Argentina: confirmaron 20 nuevas muertes y el total llega a 2913

El Ministerio de Salud informó hoy 20 nuevas muertes por coronavirus en Argentina, con un total acumulado de 2913 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, y advirtió que "el desafío no es solo la región metropolitana" ya que se están registrando "aumentos de casos en todo el país".

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, precisó que entre el 11 y el 25 de julio los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) crecieron un 33,8% y en el resto del país, un 51,2%.

Señaló que la tasa de letalidad es del 1,8% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad del 63,8% por cada millón de habitantes.

En el reporte matutino de este domingo también informó que 70.518 pacientes se recuperaron de la enfermedad. En tanto, son 158.334 los infectados en el país.

Respecto a las 20 nuevas muertes, informaron que 10 son hombres (6 residentes en la provincia de Buenos Aires y 4 en la Ciudad de Buenos Aires) y 10 mujeres (4 residentes en la provincia de Buenos Aires, 5 en la Ciudad de Buenos Aires y 1 en Río Negro).

"En los últimos 14 días, en el país, excluyendo al AMBA, los casos pasaron de 11.232 a 16.990, un aumento de 51,2, mientras que el aumento porcentual en la región metropolitana fue de 33,8, de 105,609 casos a 141.344 casos", explicó Vizzotti.



Vizzotti señaló que "el desafío no es solo la región metropolitana, estamos viendo aumentos de casos en todo el país, en departamentos donde no se habían confirmado casos", donde se registran "conglomerados y brotes a partir de personas que ingresan a esos lugares".



Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus y solo cuatro (San Luis, San Juan, Formosa y Catamarca) no confirmaron casos ayer.

En este sentido, Vizzotti insistió en la necesidad de "redoblar los esfuerzos" en el cuidado con el objetivo de que "el sistema siga dando respuesta como lo hemos hecho hasta ahora, unas de las principales causas para tener una de las tasas de mortalidad más baja de la región".