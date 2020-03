Coronavirus: confirmaron 10 casos nuevos y ya son 31 los infectados en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 10 casos nuevos de coronavirus en la Argentina, tres de ellos por contacto estrecho. De esta forma, ya suman 31 contagiados en todo el país.

Los nuevos casos se detectaron en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Chaco . La diferencia con las jornadas anteriores es que hay tres pacientes que no viajaron al exterior y contrajeron el virus por "contacto estrecho" con alguno de los primeros infectados que sí habían estado fuera del país.

"De los 10 casos, siete corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que tres son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de 31, de los cuales uno falleció", señala el comunicado difundido por la cartera que conduce Ginés González García.

En el informe añade: "A la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria”.

Por su parte, el Ministerio de Salud chaqueño informó su página web que de los dos contagios registrados en esa provincia, uno de ellos por contacto local. Se trata de un hombre de 38 años que se vinculó con uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en esa jurisdicción.

El otro caso confirmado corresponde a un hombre de 61 años con comorbilidades, que se encuentra internado en una institución de salud privada. Esta persona ingresó al país días atrás procedente de zonas con circulación viral sostenida, según señala el comunicado.

La directora de Epidemiología chaqueña, María Elisa Flores, explicó al canal C5N que "todavía no se puede hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho".

"Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior", precisó.

Vale recordar que ayer Ginés González García había dicho que una situación de contacto autóctono se podría dar en el país.

“Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local”, aseveró después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definiera a la enfermedad como una “pandemia”.