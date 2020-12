Con un importante apoyo de reconocidas figuras se desarrolla el primer censo digital de los croatas en la Argentina.

El “Primer Censo Digital de los croatas y sus descendientes en la República Argentina” ya cuenta con un primer informe parcial y reconocidas figuras de diversos ámbitos de nuestro país se sumaron al proyecto. De carácter independiente y autónomo está dirigido a todos aquellos que tengan algún antepasado croata, participen o no de actividades de instituciones propias en nuestro país.

La inmigración croata es una de las más numerosas de la Argentina y una de las diásporas más importantes de Croacia, posee una significativa comunidad. Entre ellos referentes como el neurólogo y neurocientífico Dr. Facundo Manes, la cantante y actriz Sandra Mihanovich, el humorista y actor Carlitos Balá, el economista Santiago Bulat, el periodista Mario Markic, la jugadora de voleibol y miembro de la selección argentina Yamila Nizetich, los jugadores de fútbol Darío Cvitanich, Daniel Bilos, el ex capitán del equipo de voleibol Marcos Milinkovic, el entrenador de fútbol Juan Pablo Vojvoda, el ex tenista y entrenador Daniel Oršanic, el jugador de fútbol Matko Miljevic y el fallecido ex futbolista y entrenador Diego Maradona.

El formato del formulario del Primer Censo Digital puede ser compartido por mail, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp y estará online hasta el 28 de diciembre del 2020. Los datos personales serán protegidos y utilizados sólo con fines estadísticos, permitiendo conocer el número y distribución geográfica de los croatas y sus descendientes, descubrir de qué oleada migratoria provinieron sus antepasados y advertir el nivel de conocimiento y de preservación del idioma. Contribuirá a interconectar personas e instituciones en base a intereses profesionales, sociales, económicos o consulares y a colaborar en la planificación de actividades y proyectos comunitarios para los próximos cinco a 10 años.

“Mi bisabuelo Miguel Mihanovich vino de un pueblito llamado Doli, cerca de Dubrovnik, a finales del siglo XIX comienzos del XX. La idea del Censo es saber más sobre nosotros, cuantos somos, qué nos gusta, si hablamos el idioma. Abrazo a todos los croatas de la Argentina”, expresó Sandra Mihanovich.

“Mi familia materna de parte de mi abuelo es de la zona de Split y por parte de mi abuela de más al sur. Mi abuelo llegó a la Argentina a principios de 1900 y aquí se conocieron con mi abuela. Si son croatas o descendientes, los invito a formar parte del Censo. Es muy importante para conocer sus intereses, dónde viven o si hablan el idioma” relató Facundo Manes.

“Acepto la convocatoria de todos los croatas que hay en argentina, para saber cuántos somos, qué pensamos, cuantos hablan el idioma y conocernos entre todos. Sería bueno formar parte de este arraigo cultural que tenemos los argentinos, que venimos de todas partes del mundo. Yo soy de la Patagonia, donde hay muchos croatas como en distintos puntos del país, invito a sumarse” resaltó Mario Markic.

“Este censo permite ubicar geográficamente donde están distribuidos los croatas y sus descendientes, conocer sus intereses tanto culturales como sociales y también saber el nivel de preservación del idioma croata” señaló Marcos Milinkovic

“Invito a participar del Primer Censo Digital Croata. Yo soy descendiente porque mi bisabuelo era croata y cuento con la ciudadanía y el pasaporte croata. Esta iniciativa permita conocer a los descendientes de la Republica de Croacia y es importante que todos se sumen” resaltó Darío Cvitanich

La convocatoria está a cargo de las consejeras representantes de la Argentina ante el Consejo del Gobierno de la República de Croacia para los croatas que viven fuera de la República de Croacia, y es auspiciada por la Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires.

Quienes quieran ser parte del Primer Censo Digital Croata deben ingresar a

https://forms.gle/PZNt61st5sFyQ1YF9.

Consultas:

censocroata@gmail.com

Instagram, Facebook y Twitter:

@censocroata