"Con el cambio de Gobierno, mejoraron las perspectivas"

Las perspectivas para el sector han mejorado con el cambio del Gobierno. Los ajustes anunciados por el nuevo Presidente son indispensables para situar la economía en una base más firme y fomentar su crecimiento sostenido", asegura Margo Black, directora de Reaseguros para América latina Sur de Swiss Re. Nacida en Escocia, pero criada en México y Nicaragua, Black lleva casi 40 años de trabajo en la industria del seguro, la mayor parte de ellos, específicamente, en reaseguros. Su trabajo en el sector la hizo mudarse al Reino Unido y a Alemania, para, finalmente, traerla de nuevo a América latina, más concretamente a Brasil, desde donde dirige la operación de la compañía en Sudamérica.



¿Cuáles son las perspectivas del sector para 2016?

La transición no será fácil o fluida y habrá costos para la economía y el sector durante el corto plazo. Por lo tanto, nuestro equipo de investigaciones económicas de Swiss Re pronostica una contracción real de la economía en 2016, y asimismo una desaceleración en el crecimiento real de las primas de seguro del 10% en 2015 al 2% en 2016. Se espera que el menor nivel de actividad y condiciones más restrictivas al crédito lleven a la baja el crecimiento de primas en líneas de negocios altamente ligadas a la evolución del crecimiento económico, consumo privado y empleo, como es el caso de automotores, riesgos de trabajo, e incendio. En cuanto a la tasa de inflación, es muy probable que seguirá alta, por encima de 20%, debido a la inercia de las expectativas inflacionarias y la corrección cambiaria.



¿Qué retos se presentan para el sector? ¿Y para la compañía?

El difícil entorno macro y el marco regulatorio siguen siendo las principales problemáticas y desafíos enfrentados por el sector. El lento crecimiento, la creciente tasa de inflación y la incertidumbre en los mercados financieros deterioraron el desempeño del mercado asegurador, tanto de personas como de daños generales, y también presionaron los niveles de capitalización del sector. La inflación tiene un fuerte impacto en la estructura de costos de las aseguradoras y obliga a las firmas a realizar ajustes a sus primas para cubrir los crecientes costos administrativos, judiciales, y de siniestros que deben afrontar. En cuanto a las medidas regulatorias, persisten las restricciones a la operación de reaseguradores extranjeros en el país, como por ejemplo el requerimiento de que las aseguradoras locales solo puedan celebrar contratos de reaseguro con reaseguradores argentinas o subsidiarias o sucursales de compañías extranjeras establecidas en la Argentina. Estas medidas redujeron la oferta de capacidad al mercado local y limitaron la capacidad de maniobra de las aseguradoras para hacer frente a los cambios en el ambiente operativo.



¿Qué cambios esperan tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri?

Los cambios que esperamos se dividen en dos. Uno, que ya se está observando, es la política monetaria del país, específicamente en cuanto a las restricciones al mercado cambiario. Es indispensable que se normalice la situación de pagos en el sector. El otro cambio, ya en un plazo medio, es la regulación. En los últimos meses hubo dos resoluciones que impactaron fuertemente en el mercado. La primera obligaba a las compañías a mantener activos en la misma moneda que sus pasivos, y estaba muy conectada al punto anterior. La otra prevé un incremento en la retención de las reaseguradoras locales.



¿Tienen previsto algún lanzamiento para este año?

Nuestro proyecto continúa siendo el de posicionarnos como socios estratégicos de las aseguradoras y no ser solo proveedores de capacidad. En noviembre realizamos un evento para abordar la temática de inundaciones en la Argentina y cómo asegurar el riesgo. Entonces estaba muy presente lo sucedido en agosto en la provincia de Buenos Aires y a fines del año pasado la situación en el litoral fue alarmante, como también lo fue en Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Es un fenómeno que trasciende las fronteras y que no solo se presenta aquí. Por ejemplo, el fenómeno de las inundaciones afectó fuertemente el Reino Unido y California el mes pasado y está poniendo a prueba el nuevo esquema de reaseguro, Flood Re. En Swiss Re vamos a seguir apostando a desarrollar soluciones que permitan eliminar la brecha de cobertura en el mundo y en la Argentina.

R.Q.