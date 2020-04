Compliance solidario en tiempos de pandemia

La World Compliance Association celebró, por primera vez, un congreso totalmente online cuyos beneficios íntegros irán destinados a la lucha contra el coronavirus Covid-19, a través de la plataforma de donaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El congreso, de alcance internacional, contó con la participación de ponentes de más de seis diferentes países, que abordaron los temas más relevantes, críticos y de actualidad entorno al Compliance y su papel en la crisis mundial del Covid-19. Asimismo, los expertos expusieron las últimas novedades dentro del panorama del Compliance.

Fue una jornada en la que se desarrollaron diversos temas en cuanto al Compliance y al Covid-19, entre ellos: los canales de denuncia en el ámbito internacional, ciberdelito, el control de precios y competencia frente a la pandemia, la evaluación de los programas de cumplimento desde una perspectiva jurisdiccional y judicial, entre otros.

La presidenta del capítulo argentino, la doctora Lina Anllo, realizó un recorrido sobre las distintas regulaciones en materia de Compliance en nuestro país. Además, resaltó que “en épocas de pandemia y crisis generadas por el covid-19 es sumamente necesaria y se vuelve trascendente la aplicación de programas de integridad y políticas de Compliance tanto en el ámbito público como privado, para evitar la provocación de ilícitos e irregularidades relacionadas con la corrupción, suba irracional de precios, etcétera”.

Lina Anllo, World Compliance Association

“Esta pandemia nos tocó a todos, es global, nos ha afectado absolutamente a todos y todas. Esta crisis clarificará lo que nunca deberíamos haber olvidado. Hay cosas que tienen precio y ya no tienen valor, hay cosas que tienen mucho valor y no tienen precio, en particular la vida y la salud. Aprovechemos esta incertidumbre creativa y trágica para que cuando la puerta se abra salgamos más sabios y conscientes de que no hay futuro si no pensamos ni actuamos de manera plural. Esto nos obliga a todos a aportar, a realizar una unión pública, privada y del tercer sector. Nosotros como Capítulo Argentino, una institución sin fines de lucro, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y sumar para que podamos salir adelante, aportando transparencia en todos los circuitos económicos”, señaló.