Cafiero prometió 4.000 nuevos policías y 2.200 nuevos móviles para la Provincia: "vamos a duplicar las fuerzas"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se refirió esta mañana en declaraciones radiales al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para la provincia de Buenos Aires que lanzó ayer el gobierno nacional y afirmó que “vamos a duplicar las fuerzas federales en la provincia. Serán 3957 nuevos efectivos en la provincia de Buenos Aires, junto a la adquisición de 2200 nuevos móviles policiales y nuevas cámaras de seguridad”, destacó Cafiero.

En esa línea, subrayó que "esta fue una iniciativa evaluada en un trabajo horizontal. Hemos decidido invertir 20 mil millones de pesos y vamos a hacer 12 nuevas unidades carcelarias en la Provincia de Buenos Aires, lo que descomprimirá la situación de las comisarías".

Explicó además que “se complementa con 4000 paradas seguras, con botón antipánico con conexión a centro de monitoreo, más la convocatoria del gobernador para 10 mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires”. Y puntualizó que se trata de un plan “en el que trabajan los estados nacional, provincial y municipal”.

Por otra parte, el ministro coordinador aseveró que “en cuatro años el gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior no hizo nada con respecto a viviendas. Fue una promesa más del presidente incumplida al igual que la ex gobernadora Vidal, no hizo un sólo plan de viviendas en provincia”.

“El acceso a la vivienda es un tema estructural que viene desde hace años, pero tenes gobiernos que se ocupan generando planes de vivienda y otros como el de Macri que se fueron sin entregar casi 50 mil casas del plan procrear que fueron abandonadas después de 2015. Dejó una Argentina endeudada y nosotros tuvimos que recuperarla. Dejamos atrás ese modelo de especulación financiera para pasar a uno de producción porque dejaron al país con deuda e inflación altísimas, y sin lugar a dudas, el peronismo es el que más cantidad de viviendas ha construido” señaló.

Mirá también Las fotos y videos del aglomeramiento en Palermo por la apertura de bares En el primer día de la vuelta a la actividad de los locales gastronómicos, miles de personas asistieron a estas clásicas zonas porteñas. Preocupa las consecuencias que pueda tener en los contagios.

Finalmente, el Jefe de Gabinete resaltó en referencia a la pandemia, que “la ciudad debe cumplir los protocolos y las imágenes que vimos ayer de los bares, demuestran que no los están cumpliendo; esta semana aumentaron los casos, es un llamado de atención porque si se toman medidas y no se cumplen, no hay manera”. “Hace un mes y medio estábamos más enfocados en el AMBA y ahora el virus se propagó. Los gobernadores e intendentes están avanzando con medidas de restricción de circulación”, dijo Cafiero.

“Instauramos la ética del cuidado y ponemos herramientas en pos de cuidar de los argentinos a través de políticas públicas. En la provincia de Buenos Aires había 830 camas de UTI y gracias al esfuerzo hoy tenemos más de 1300, y si eso no hubiera ocurrido se hubiera desbordado el sistema de salud” enfatizó.

Tema cuarentena y más críticas al macrismo

En la entrevista, el jefe de Gabinete insistió con la posibilidad de dar marcha atrás dado el aumento de casos por coronavirus en todo el país: "Nosotros nos comprometimos con los argentinos, si tenemos que tomar decisiones que no agradan lo vamos a hacer en pos de salvar vidas".

También se refirió a las imágenes de anoche de bares de la Ciudad llenos de gente, sin cumplir con los protocolos de distanciamiento que se establecieron la semana pasada para habilitar la reapertura en el sector gastronómico.

"Creo que todos han llamado la atención, cuando se han tomado medidas y cuando vemos que la reacción ciudadana es otra, esas medidas hay que revisarlas", dijo y señaló que la fiscalización está a cargo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Por último criticó la actitud de Mauricio Macri, quien volvió esta semana al país tras pasar un mes en Europa por sus compromisos con la Fundación FIFA: "Hay un expresidente que viaja por el mundo, juega al fútbol, tiene privilegios, y hay un Presidente que se está cargando la restructuración de la deuda, el manejo de la pandemia y la crisis heredada de cuatro años de macrismo".