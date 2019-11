Buenos precios y una demanda que no dio tregua en la CIIE de China

La creciente demanda China, impulsada dese hace años por el crecimiento evonomico del país, y disparada este 2019 por la peste porcina africana que generó un enorme déficit de proteína animal, no tiene techo, ni en volumen ni en precios, de acuerdo a lo que se vivió en la China International Import Expo de Shanghái.

La feria organizada por el gobierno chino tuvo un ritmo febril, sin dar tregua a los empresarios argentinos que se sorprendían a diario por el movimiento del mercado.

Por ejemplo, los 6 cortes del cuarto delantero se negociaron a u$s 7200 dólares la tonelada (congelada y sin hueso), el full set (23 cortes) a u$s 7100 y el shink/shank (garrón y brazuelo) a u$s 7500.

Estos valores son un oasis para los exportadores en momentos en los que la Cuota Hilton a Europa (cortes de alto valor, a pasto, enfriados) se desplomó por debajo de los 9.000 dólares.

Mirá también Una argentina quedó al frente de la entidad internacional de los escribanos Se trata de la escribana Cristina Armella, quien presidirá la Unión Internacional del Notariado, entre el año próximo y 2022. Será acompañada por otro escribano bonaerense, Maximiliano Molina, como secretario de la de la entidad, que engloba a los notarios de 88 países.

Trimming 80/20 para industria a u$s 5500 dólares, peceto a u$s 8800 y rueda a u$s 8200 son otros valores que se negociaron en la CIIE, todo congelado y sin hueso.

Hablando del hueso -nuestro país está habilitado hace pocos meses para el envio de este tipo de productos-, el espinazo se negoció a unos u$s 3000.

En líneas generales, la mayoria de las operaciones se cerraron con la condición de un 50 por ciento de pago adelantado, a la firma del contrato, y el 50 restante una vez que la carne fue embarcada en la Argentina.

"En mayo, cuando vinimos a la Sial en esta misma ciudad estabamos sorprendidos por los buenos precios; hoy, apenas seis meses después, los valores se incrementaron fuertemente", comentó Ulises Forte, Presidente del IPCVA.

"Nos cuentan los empresarios que lo que más les llama la atención es que los importadores no se asustan ante la suba de precios y no regatean", agregó Jorge Torelli, Vicepresidente.

Las empresas que acompañan al IPCVA son las siguientes: Frigorífico Gorina, AreeBeef, Frigorífico Rioplatense, Devesa-Azul Natural Beef, La Anónima, Compañía Central Pampeana, Marfrig Argentina, Santa Giulia, Urien-Loza, Rafaela Alimentos, Ecocarnes, Menudencias, Compañía Bernal, Industrias Frigoríficas Recreo, Frigorífico General Pico, Frigorífico Alberdi, Frigolar, Frigorífico Visom, Offal Exp. y Frigorífico Forres Beltrán.