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Información General Martes 06 de Agosto de 2019
Así es el Waveflyer, un jet-sky que 'levita' sobre el agua
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4301
|44,3000
|46,3000
|DÓLAR BLUE
|-0,6494
|45,7000
|45,9000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|4,4251
|-
|45,6506
|EURO
|0,0185
|50,8360
|50,8642
|REAL
|0,0614
|11,4061
|11,4150
|BITCOIN
|-0,0781
|11.779,1600
|11.790,7800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|49,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|0,4149
|60,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|0,4082
|61,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|175,00
|175,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,4310
|2,33
|2,32
|DISC USD NY
|-0,3393
|117,50
|117,90
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,4000
|40.873,3500
|BOVESPA
|1,2000
|100.097,7500
|DOW JONES
|0,2500
|25.717,7400
|S&P 500 INDEX
|0,3132
|2.844,7400
|NASDAQ
|0,4500
|7.726,0400
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,3822
|311,2192
|312,4134
|TRIGO CHICAGO
|-2,1739
|177,7477
|181,6976
|MAIZ CHICAGO
|-0,3701
|158,9503
|159,5408
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|235,0000
|235,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,4180
|59,5600
|59,8100
|PETROLEO WTI
|-0,4571
|54,4400
|54,6900
|ORO
|0,3687
|1.470,0000
|1.464,6000