Antes de llegar a Argentina, los Rolling Stones abrieron la gira en Chile: fotos, video y setlist

La fiebre Stone se apoderó de la Argentina: la legendaria banda británica tocará en el estadio único de La Plata este domingo 7, el miércoles 10 y el sábado 13 de febrero.

Pero antes de llegar a la Argentina, la banda abrió en Santiago de Chile la etapa latinoaméricana de su Olé Tour.

Mirá un breve video, algunsa fotos del show y el setlist: