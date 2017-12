Aerolíneas: por el paro de la CGT se verán afectados más de 20.000 pasajeros

La compañía Aerolíneas Argentinas advirtió hoy que debido al paro de actividades decretado por la CGT para mañana a partir de las 12 del mediodía, se verán afectados sus vuelos de cabotaje, regionales e internacionales, con un impacto directo en más de 20.000 pasajeros.

Según informó la empresa hoy a través de un comunicado, por el momento y a fin de poder cumplir con el servicio antes del inicio del paro, se adelantarán los vuelos a Madrid y a Roma.

El vuelo AR1140 con destino a Roma en vez de partir el lunes a las 22:45 partirá a las 11.15 am, mientras que el AR1132 con destino de Madrid saldrá mañana a las 11 am y no a las 23:55 como estaba previsto.

"Aerolíneas ruega a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos ni intentar conectarse con el call center mientras dure la medida de fuerza, dado que no podrá garantizar la atención habitual", dice el comunicado.

En el sitio web de la línea aérea está disponible la información para el resto de los pasajeros con vuelos que no han sido reprogramados, a fin de poner a disposición la "política comercial" a raíz de la medida.

Mañana a las 9 de la mañana se reunirá el Consejo Directivo de la CGT para anunciar el paro que comenzará a regir a partir del mediodía. Pero además, desde las 8 habrá cortes en los accesos a la Ciudad por parte de las organizaciones sociales.