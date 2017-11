A seis días de su desaparición, qué se sabe hasta ahora del submarino ARA San Juan

Mañana se cumple una semana de la desaparición del submarino ARA San Juan, desde el momento en el que la nave tuvo la última comunicación y en el que se conoció que el buque navegaba por el Golfo San Jorge unos 432 kilómetros mar adentro, no se supo nada de su destino.

Los sonidos detectados ayer lunes por la tarde bajo el Atlántico Sur que habían esperanzado a las familias de los tripulantes del submarino desaparecido no correspondían a la nave en cuestión, se supo horas más tarde.



“Se analizó la firma acústica y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que sería golpes de casco en el sistema Morse”, dijo a periodistas Enrique Balbi, portavoz de la Armada. “Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico”, explicó.



La decepción se suma a otra que vino más temprano el mismo lunes, cuando las autoridades confirmaron que unas señales satelitales detectadas el sábado no provinieron del submarino, como se creía anteriormente.

El navío es intensamente buscado desde el viernes pasado, en un operativo que involucra a una docena de aviones y barcos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile. La Marina estadounidense envió además dispositivos de rescate y personal especializado.

La Armada dijo anoche que los buques Skandi Patagonia y Sophie Siem -de la empresa Total- llegaron a Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, para trasladar a la zona de búsqueda un vehículo de rescate operado remotamente, un mini-submarino y una campana de rescate que envió Estados Unidos.



Cuánto aguanta un submarino en el agua

Según la Armada, el submarino ARA San Juan tiene 90 días por manual de poder operar fuera de su apostadero independiente de cualquier asistencia externa en condiciones normales de navegación.

Cada dos días, el submarino tiene la posibilidad de hacer snorkel, es decir, tomar oxígeno y recambiar el aire del interior.

"Si va a superficie y puede cargar la batería tiene provisiones tanto de agua como de alimentos deshidratados", dijo el vocero de la Armada, Enrique Balbi.

El gran problema es que si está en inmersión y no puede subir a tomar oxígeno, se habla de unos 7 días de supervivencia, “pero hay que ser muy cautos porque no sabemos cuál es el escenario", advirtieron desde el organismo.

El mal tiempo complica las tareas

Las malas condiciones meteorológicas complican la búsqueda que se lleva a cabo intensamente hace cinco días a la altura del Golfo San Jorge, al sur de la Península de Valdés, a unas 430 millas desde la costa de Chubut.

Los vientos intensos generaron olas de hasta seis metros, que dificultaron el rastreo de la nave.

Desde la Armada dijeron que "las condiciones meteorológicas de ayer fueron pésimas, pero se espera que hoy por la tarde empiece a bajar la intensidad del viento y la altura de las olas baje".

Pese al mal tiempo, los trabajos no se suspendieron.

"Contamos con tecnología de primer nivel que se complementa con nuestros medios navales y aeronavales. Tenemos 13 unidades navales en el área de operaciones y 10 aeronaves de exploración nacionales y extranjeras", precisó el vocero Enrique Balbi.

Seis países ayudan en la búsqueda

Seis países participan con equipos sofisticados en la búsqueda del submarino argentino perdido hace cinco días con 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, agitadas por un persistente temporal que complica aún más la identificación de alguna señal del sumergible.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Chile y Uruguay sumaron buques y aviones al despliegue argentino de trece embarcaciones militares y media docena de aviones.

Estados Unidos aportó un sofisticado avión de la NASA, dos vehículos sumergibles no tripulados con sonares tridimensionales de gran alcance y el avión P8A Poseidón, el más moderno de su Marina equipado con sensores y elementos de comunicaciones de última generación.

Participa también el buque polar inglés ‘HMS Protector‘, que cubre de sur a norte la ruta que debía recorrer el submarino, mientras que un buque oceanográfico argentino realiza el recorrido inverso.

Por su parte, Brasil aportó tres embarcaciones y dos aeronaves de patrulla. También está en zona y a disposición un P3 antisubmarino de Chile.

En total son cinco las sofisticadas naves equipadas con rastreo submarino. Todas las embarcaciones civiles en la zona asisten en la búsqueda.