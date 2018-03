10 libros imperdibles para leer este verano

Llega el verano y, con él, una dosis extra de tiempo para dedicar a lectura. El Cronista sondeó las recomendaciones de lectores especializados en el mercado asegurador en el sitio de ventas online Amazon y elaboró una lista de 10 imperdibles para llevarse en las vacaciones.

Jack Kinder Jr. y Garry Kinder rescataron una obra añeja pero no por eso menos vigente. Secrets of Successful Insurance Sales surgió a partir del descubrimiento, en 1986, de un manuscrito inédito de Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico. Michael J. Ritt Jr., director ejecutivo de la Fundación Napoleón Hill en Illinois, sabía que en la década de 1950 Hill había escrito La ciencia de la venta de seguros con éxito, pero el trabajo se había perdido en 1970. Hill había organizado el texto como una serie de 17 clases, sobre la base de una de los 17 principios del éxito que él y W. Clement Stone desarrollaron cuando trabajaban juntos. Toda la obra vio la luz en 2012 de la mano de la dupla Kinder.

Es una discusión clara sobre los fundamentos de derecho de seguros, los autores John Dobbyn y Christopher French acaban de presentar la 5° edición de Insurance Law in a Nutshell. Cubre varias líneas de seguros, como Auto, Comercial de Responsabilidad Civil General, Salud, Vida y Propiedad.

Visión integradora

Para todos los gustos

Understanding the Insurance Industry: An overview for those working with and in one of the world's most interesting and vital industries está diseñado para ofrecer una visión general de la industria de seguros, en particular la forma en que opera en los EE.UU. También busca ser una herramienta introductoria a la industria de los seguros para los estudiantes, los nuevos empleados y las perspectivas.Para quienes quieren ponerse al tanto sobre los fundamentos básicos de la industria, Insurance for Dummies, de Jack Hungelmann, una guía con lo que se necesita saber para entender el mercado.Insurance: Concepts & Coverage, de Marshall Wilson III Reavis, ofrece un enfoque más complejo de las funciones de la industria para utilizar en el examen de la propiedad, la responsabilidad, coberturas de seguros de vida y de salud, además de información sobre los conceptos básicos de un programa de gestión de riesgos.Pero, si su búsqueda está más cerca de las historias noveladas, Talking to Strangers: The Adventures of a Life Insurance Salesman es una excelente opción. “Me convertí en un vendedor de seguros de vida en Londres en 1969, por el glamour, los coches rápidos, los groupies y las hermosas mujeres que dejé ante nada para comprar un seguro de vida. Es un secreto muy bien guardado”. Así comienza el relato de Peter Rosengard sobre las aventuras en las que hizo, perdió y rehízo su fortuna. Entre sus logros, está el record Guiness de haber vendido la póliza de seguro de vida más importante del mundo por u$s 100 millones.Jesse Garcia, un agente de seguros de Vida con 42 años de experiencia, se asume capacitado para escribir y aconsejar How To Make A Million Dollars Selling Life Insurance: How To Achieve Financial Success. Para los más pragmáticos, Insurance sales: 150 powerful headline formulas that will sell your services FAST! Redactado por A.J. Cabrera, va al grano con respuestas claras.Otra guía para tener en cuenta es The definitive guide to captive insurance companies: what every small business owner needs to know about creating and implementing a captive, de Peter J. Strauss, que alienta a los pequeños empresarios a cubrir sus necesidades a través de información concreta para que cautiven con sus servicios a las empresas.Para los más ricos Money. Wealth. Life insurance: how the wealthy use life insurance as a tax-free personal bank to supercharge their savings, de Jake Thompson, apunta a la elite de EE.UU. que ha estado utilizando el valor en efectivo de seguro de vida para acumular riqueza. Usados correctamente, se describen mejor como un banco personal para expandir sus ganancias y un bunker financiero para tiempos difíciles.Facundo Sonatti