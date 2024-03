"Un poco más de luz": la llamativa predicción y consejo de Pitty La Numeróloga para Javier Milei

Tras la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei comienza a rearmar su gobierno. La iniciativa para firmar el Pacto de Mayo y la intención de llevar al Congreso la ley "anti casta" son algunos los puntos de un arduo camino que deberá atravesar el presidente en 2024.

Sin embargo, para Pitty La Numeróloga, conocida por sus grandes clarividencias y predicciones, las buenas noticias para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) podrían estar más cerca que nunca.

"Los últimos días de marzo tenemos un cambio muy grande en la Argentina y es clave el mes de abril porque empieza a definirse como va a ser el 2024 socialmente ", aseguró en diálogo con LAM.

Predicción sobre Javier Milei: ¿qué le espera al Gobierno en 2024?

La especialista aseguró que Javier Milei " tiene número 4 en destino " y eso indica que " vino a romper estructuras ". Justamente, sus dichos coinciden con las innumerables declaraciones del economista en contra de la política tradicional argentina.

Por si fuera poco, Pitty La Numeróloga precisó que "van a haber dos países que van a empezar a apostar por la Argentina y nos van a dar una mano". Tal es así, que " esas noticias las vamos a tener en la primera etapa del año ".

Incluso, se animó a anticipar que, en caso de cumplirse este escenario, Argentina va a atravesar una segunda etapa del año, más precisamente en agosto, con " un poco más de luz en el medio de la oscuridad ".

En ese sentido, en una entrevista con la Revista Caras, había enfatizado en esta cuestión. " En abril va a haber un despertar de energía que puede ser muy positivo , con noticias, con viejas estructuras que se caen, con personas que dejan de estar al mando, rotación, inclusive incorporación de nuevos personajes que pueden acompañar al nuevo desafío ", explicó.

¿Qué dijo Pitty La Numeróloga sobre Javier Milei?

Los primeros meses del gobierno de Javier Milei fueron complejos, dado que el mandatario debió enfrentarse a severos inconvenientes económicos y sociales .

Asimismo, según la predicción de la especialista, reveló que "en el medio nos vamos a tener que amortiguar bastante porque van a pasar muchísimas cosas , va a haber gente que se va a bajar del proyecto, va a haber una rotación".

Sin embargo, de cara a los próximos meses, Pitty le dejó un certero consejo a Milei. " Si el presidente, con ese número cuatro, logra concentrarse y no distraerse en pavadas o no poner la energía a cosas que no suman, puede ser positivo para todos nosotros ", afirmó.