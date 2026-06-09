El cubo de Rubik es muy útil para trabajar la memoria y las funciones cognitivas. Fuente: Archivo

Un joven de China logró superar una marca histórica al armar el Cubo Rubik en un tiempo increíble. Este logro sorprendió al mundo entero y llenó de orgullo a los ciudadanos de su país de origen. La noticia se volvió viral rápidamente en las redes sociales debido al asombro de los usuarios y a la velocidad del niño.

El protagonista de esta hazaña se entrenó de forma constante durante muchos meses antes del torneo. Su agilidad de manos y su capacidad de concentración mental resultaron claves para alcanzar el objetivo. Los jueces del evento validaron el tiempo exacto de manera oficial tras revisar las grabaciones de video.

Un récord que deja atrás a otros grandes competidores

La cifra histórica anterior pertenecía a un competidor destacado de otra nacionalidad desde hacía varios años. Pocas personas imaginaban que alguien pudiera bajar ese tiempo en una competencia oficial tan pronto. Sin embargo, este competidor demostró que con disciplina y esfuerzo no existen límites imposibles de superar.

La comunidad internacional de fanáticos de este rompecabezas celebró el triunfo con mucho entusiasmo y respeto. Varios expertos del área analizaron sus movimientos detalladamente para entender su estrategia tan eficiente. Todos coincidieron en que su técnica establece un nuevo estándar de velocidad para las futuras generaciones.

En China la noticia se recibió con celebraciones en diferentes plataformas digitales y medios locales. Muchas personas compartieron el video del momento exacto en que el joven detiene el cronómetro del juego. Para sus compatriotas este triunfo representa un ejemplo de dedicación para la juventud de toda la nación.

¿Cómo lograron el récord mundial de Cubo Rubik?

El cubo clásico de tres filas por tres columnas requiere aprender algoritmos matemáticos específicos para resolverse rápido. El nuevo campeón domina estas fórmulas de memoria y las ejecuta casi de forma automática con los dedos. Su habilidad visual le permite planificar los giros antes de tocar el objeto por primera vez.

La familia y los amigos del joven expresaron su alegría ante los periodistas que cubrieron el gran evento. Ellos mencionaron que el chico dedica varias horas al día a practicar sin descuidar sus estudios principales. Este equilibrio fue fundamental para mantener la mente tranquila durante los momentos de mayor presión.

El torneo finalizó con la entrega del trofeo oficial y el reconocimiento escrito por parte de los organizadores. El joven agradeció el apoyo de sus seguidores y prometió seguir entrenando para mejorar su propia marca. El mundo del Cubo Rubik tiene ahora un nuevo líder al que todos intentarán imitar.