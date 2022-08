Un CEO despidió empleados y publicó una foto llorando: las redes no se lo perdonaron

Una nueva polémica se desató en las redes a nivel global luego de que el CEO de una empresa de marketing publicara en la red social LinkedIn una foto llorando por haber despedido a dos empleados: se trata de Braden Wallake, titular de HyperSocial, una empresa de publicidad B2B.

"Esto será lo más vulnerable que jamás compartiré: Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados", comenzó el joven al compartir una foto en la red social dedicada al mundo laboral.



Según indicó el mismo Wallake, la culpa del despido de los empleados fue suya debido a un error que evitó mencionar, aunque sí remarcó que lo cometió en el mes de febrero: "He visto muchos despidos en LinkedIn y la mayoría se deben a la economía u otras razones ¿Los nuestros? Mi culpa", asumió el CEO.

Con su publicación en LinkedIn, Wallake intentaba mostrar que "no todos los CEO tienen el corazón frío y no les importa tener que despedir gente". Sin embargo, la respuesta de las redes no fue positiva y muchos lo criticaron por victimizarse cuando sus empleados fueron los más perjudicados.

"Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastima en el camino, pero no lo soy", sumó Wallake.



"Sé que no es profesional decirle a mis empleados que los amo, pero desde el fondo de mi corazón espero que sepan cuánto hago", agregó. Y concluyó: "Siempre he contratado personas en función de cómo son como personas, personas con grandes corazones y grandes almas. Y no puedo pensar en un momento más bajo que este".

LAS REDES NO PERDONARON AL CEO BRADEN WALLAKE

La publicación del CEO de HyperSocial se volvió viral como mucha rapidez con una lluvia de críticas en todas las plataformas: tanto en LinkedIn como en Twitter no le perdonaron que se mostrase sufriendo cuando sus empleados fueron los verdaderos afectados.

Muchos otros también utilizaron el caso de Wallake para criticar que LinkedIn se está "instagramatizando", es decir, que se muestran distintos aspectos del mundo laboral de forma idealizada

Diversos memes del Sr. Burns, el personaje de Los Simpson que refuerza el estereotipo de los "millonarios despiadados", incluso fueron utilizados para criticar a Wallake:

"Señores, hay mucha gente que se quedó sin laburo, lo sé porque yo mismo los rajé para inspirarlos a buscar mejores puestos", publicó irónico otro usuario junto a una foto de Burns. Además, la publicación de Wallake en LinkedIn también recibió duras críticas:



"No puedo creer lo que veo. ¿De verdad crees que lo que estás pasando es peor que los que dejaste ir? Vamos, amigo", comentó una usuaria. Y otro se sumó: "¿Despediste a la gente, te tomaste una foto llorando y diste publicar?".

Jason B, un inversor de blockchain, criticó a Wallake y lo catalogó como un "amateur del clickbait". Y criticó con mucha dureza: "Esta falsa autocompasión auto-atención, auto-enfoque, auto-basura desordenada que abarrota LinkedIn tiene que parar. ¿Hay un botón de 'ESTÚPIDO' en el que podamos hacer clic para ocultar este tipo de vómito?".