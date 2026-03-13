En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños. En este espacio vas a encontrar los resultados de la Quiniela de Montevideo, que se sortea dos veces al día. Actualizamos los números ganadores de la tarde y de la noche para que los tengas al instante. Conocé las cifras seleccionadas este viernes, 13 de marzo de 2026 en la matutina y nocturna.