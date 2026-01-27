¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.

En este espacio vas a encontrar los resultados de la Quiniela de Montevideo, que se sortea dos veces al día. Actualizamos los números ganadores de la tarde y de la noche para que los tengas al instante.

Conocé las cifras seleccionadas este martes, 27 de enero de 2026 en la matutina y nocturna.