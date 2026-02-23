La inauguración de un nuevo puente peatonal en una de las autopistas más congestionadas de la provincia de Buenos Aires representa un avance significativo en la circulación peatonal y el tránsito. Esta obra fue concebida para mejorar la seguridad vial y facilitar el cruce diario de miles de personas, permitiendo atravesar este espacio de manera más rápida, segura y accesible, lo que contribuye a la reducción de riesgos y tiempos de espera. Se trata de una infraestructura estratégica que responde a una demanda histórica de los vecinos y usuarios habituales de la zona. Con un diseño moderno y funcional, el puente se convierte en una solución clave para ordenar el tránsito, evitar cruces peligrosos a nivel y garantizar una mejor convivencia entre peatones y vehículos de gran porte. El país más fuerte, poderoso y temido de América latina: cuenta con un ejército de primera línea que desafía a las potencias y opera con tecnología de última generación El puente fue habilitado sobre la Ruta Provincial N°4, también conocida como avenida Monteverde o Camino de Cintura, a la altura de las calles Amenedo y Vallejos, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Este constituye un punto neurálgico del conurbano bonaerense, con un elevado flujo vehicular y peatonal. La nueva pasarela beneficia especialmente a la comunidad educativa de la zona, ya que facilita el acceso seguro al Jardín de Infantes N° 952 y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), además de comerciantes, trabajadores y vecinos de los barrios linderos. La obra también cuenta con iluminación LED, lo que refuerza la seguridad durante la noche y mejora la visibilidad tanto para peatones como para conductores. De esta manera, el cruce se mantiene operativo y seguro durante todo el día, incluso en horarios de baja circulación. La nueva pasarela es una estructura de hormigón armado con 5,30 metros de altura, lo que permite la circulación sin restricciones de camiones, colectivos y todo tipo de vehículos. Esta característica la posiciona como una de las obras peatonales más relevantes sobre rutas provinciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además de su impacto en la seguridad, el puente tiene accesibilidad universal al incorporar rampas de acceso, descansos intermedios y barandas de protección. Estos elementos garantizan su uso por parte de personas con movilidad reducida, adultos mayores y estudiantes. La inauguración del puente peatonal se suma a otras obras recientes en el distrito, como los nuevos Pasos Bajo Nivel de Longchamps y Rafael Calzada, así como la renovación integral del Camino de Cintura, lo que consolida una red vial más segura, moderna y eficiente para toda la región. En este contexto, el intendente Mariano Cascallares enfatizó la relevancia de continuar promoviendo obras que regulen la circulación y resguarden a los peatones. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani destacó el impacto positivo del nuevo cruce para quienes acceden diariamente a viviendas, comercios, transporte público y servicios. La habilitación del puente fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial. Desde el Ejecutivo local resaltaron que se trata de una intervención que prioriza la seguridad y la calidad de vida.