Tiembla el Vaticano | El Papa Francisco advierte a todos los creyentes: "No lo hagan..."

El Papa Francisco advirtió el miércoles a todos los creyentes del catolicismo sobre las malas formas de rezar en su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo.

El Sumo pontífice arremetió contra las prácticas erróneas de la oración y desalentó a algunos de continuar hablando con Dios de la manera en la cual lo hacían, criticando el miedo a "ir al infierno" como una principal motivación.

Qué dijo el Papa Francisco sobre las formas correctas de rezar.

¿Cuál fue la advertencia del Papa Francisco a todos los creyentes sobre las formas incorrectas de rezar?





" No lo hagan como loros ", sentenció el Obispo de Roma en su contundente discurso. " Recen con el corazón y no con los labios [...] No digan "Bla, bla, bla...". No. Digan "Señor", pero díganlo de corazón ".

El líder de la iglesia católica agregó que para la religión es fundamental rezar para recibir el espíritu santo, la única manera de acercarse a Dios. Sin embargo, criticó fuertemente a quiénes lo hacen motivados por el miedo.

" Como hijos de Dios, no como esclavos ", declaró Francisco. " Hoy tengo que rezar esto, esto, esto, esto, porque prometí esto, esto, esto. Si no, iré al infierno". No, ¡eso no es rezar! La oración es libre. "

La recomendación del Papa Francisco para quienes no quieran rezar

Durante su discurso alentó a todos los católicos que tengan dudas sobre sus ganas de rezar a cuestionarse el porqué de su vacilación. " Rezas cuando sientes la necesidad de rezar en tu corazón y, cuando no sientas nada, detente y pregúntate: ¿por qué no tengo ganas de rezar? ¿Qué está pasando en mi vida? ".

El sumo pontífice explicó que esta búsqueda sincera de la motivación divina para conectarse con el señor es la verdadera forma de actuar como su hijo. " Siempre, la espontaneidad en la oración es lo que más nos ayuda. [...] Debemos rezar siempre con libertad ", indicó.

Además, rogó que tengan fe en la guía del Espíritu Santo para la solución de las desconfianzas y la incertidumbre a través de un concreto ejemplo en el evangelio según San Pablo:

"El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables" (Rm 8, 26-27)