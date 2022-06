Subastaron una camiseta falsa de Diego Maradona por u$s 50.000, ¿cuál es el detalle que la delató?

Una camiseta que Diego Armando Maradona usó en la final del Mundial México 1986 fue subastada en u$s 50.000. Sin embargo, parece ser que esa camiseta es falsa y no pertenece a la que el astro del fútbol usó contra Alemania.

La prenda fue puesta a la venta en una casa de subastas estadounidense, que la describe como una camiseta utilizada por Diego Armando Maradona en la final de la Copa del Mundo, ya que esta había sido regalada a José María Muñoz, periodista y relator emblemático argentino: "Para José María con todo mi cariño", dice la firma.

CÓMO FUE ELEVANDO EL PRECIO DE LA CAMISETA

En un principio, la camiseta se encontraba en u$s 10.000, hasta que subió a u$s 15.000, luego de la primera oferta, que se mantuvo durante varios días. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que este número ascendiera a u$s 17.500, hasta llegar a los u$s 50.000, precio por el cuál fue vendida.

Además, con la camiseta iban incluidas cuatro tarjetas de identificación de prensa pertenecientes a Muñoz. "Acompañado de una Carta de Autenticidad de Sports Investors Authentication (SIA) para la autenticación emitida por el partido. También se incluye una carta de autenticidad de PSA con respecto a la firma", rezaba la descripción oficial del sitio de subastas.

CÓMO SE DESCUBRIÓ QUE ERA FALSA

Sin embargo, pese a la gran suma de dinero que pagaron por ella, esa camiseta no fue utilizada por Maradona en ningún partido.



"No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86", reveló el especialista y coleccionista argentino,Marcelo Ordas, en diálogo con La Mañana, radio argentina. "No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial", señaló.

Para comprobar su hallazgo, el especialista explicó que, técnicamente, en la parte posterior donde se encuentra el número en la espalda, este no coincide con el estilo del dorsal que fue utilizado en la camiseta de esa época.