Sergio Affronti, una larga carrera en YPF y la pandemia como gran desafío

Las renovaciones en el Gobierno siguen y esta vez golpearon a YPF. Sergio Affronti dejó de ser el CEO de la petrolera estatal y fue reemplazado por Pablo Iuliano, vicepresidente de Upstream No Convenvional de la compañía.

Si bien la empresa aún no emitió un comunicado, se espera que en las próximas horas confirmen la noticia.

Affronti asumió como CEO en abril de 2020, luego de una larga carrera dentro de la empresa. Dio sus primeros pasos en YPF en Mendoza, como operativo de producción y fue el creador del programa SUSTENTA que apuntaba desarrollar proveedores locales en las regiones en que trabaja la petrolera.

En 1999 comenzó a liderar proyectos internacionales y ocupó la posición de CEO y Country Manager en Ecuador. Posteriormente fue el responsable del Desarrollo Corporativo (M&A) de Upstream teniendo a cargo la búsqueda y evaluación de oportunidades de negocios a nivel global. Se desempeñó como consultor independiente en proyectos estratégicos y lideró un startup para desarrollar Vaca Muerta.

En su última etapa como chief executive order, anunció cambios en su mesa chica de trabajo, en la que incluyó, como vicepresidente de Upstream No Convencional a quien ahora ocupará su cargo. "Reorganizamos el equipo para volver a crecer. YPF debe volver a ser el líder de la industria", afirmó en aquel momento.

En tanto Iuliano, ingresó a la petrolera en 1998. Tras un impasse en 2017, retomó su labor en la compañía como vicepresidente de Upstream No Convencional. Allí tuvo un primer año de gestión exitoso ya que duplicó la producción de gas no convencional y la de petróleo no convencional aumentó un 67%.





