El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio drástico en el pronóstico del clima. Informó la llegada de una fuerte tormenta con lluvias intensas que estará acompañada de ráfagas de viento que podría durar varios días.

¿Cuándo llegan las tormentas?

El Servicio Meteorológico informó que la provincia de Jujuy será golpeada por un fuerte temporal. Las intensas lluvias podrían acumular 19 milímetros tan solo durante el martes con una temperatura mínima de 17° y máxima de 25°.

Las intensas precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 29 kilómetros por hora sentido noreste. En la misma línea, una vez pasado el temporal, llegará una ola de calor que elevará la sensación térmica hasta los 36° el viernes.

La tormenta también afectará provincias cercanas como:

Salta

San Miguel de Tucumán

Noreste de Catamarca

Noreste de Formosa

El SMN emitió alerta roja en el centro del país

El Servicio Meteorológico emitió una alerta roja para la provincia de San Luis. Las localidades afectadas son Belgrano, Coronel Pringles y Juan M. de Pueyrredón. Se esperan fuertes precipitaciones con ocasional caída de granizo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

Buenos Aires empezó la semana con un clima soleado y máximas de 28°. El pronóstico del tiempo indicado por el SMN informa las siguientes condiciones climáticas para el resto de la semana: