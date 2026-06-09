El bloqueo atmosférico favorecerá nieblas recurrentes, abundante nubosidad y precipitaciones escasas en gran parte de la Patagonia. Foto: ChatGPT.

El tiempo cambiará de forma significativa en las próximas horas. Un nuevo frente de inestabilidad provocará al menos 48 horas consecutivas de lluvias y tormentas, acompañado por abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas.

Las previsiones indican que el período más inestable se desarrollará entre el miércoles y el jueves, cuando se esperan precipitaciones de variada intensidad y tormentas aisladas en distintos puntos del norte argentino.

Jujuy, entre las provincias más afectadas

Una de las zonas que podría sentir con mayor fuerza el impacto del fenómeno es Jujuy, especialmente en el área de San Salvador de Jujuy.

Según el pronóstico, el miércoles presentará lluvias y tormentas durante distintos momentos del día, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 20°C. La inestabilidad continuará el jueves, jornada en la que se prevén nuevas precipitaciones y cielo mayormente cubierto.

Cómo seguirá el clima

Hacia el viernes se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, con una disminución de las probabilidades de lluvia y una recuperación parcial de la estabilidad atmosférica.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 19°C y mínimas de entre 9°C y 11°C.

Qué zonas estarán afectadas

Las previsiones incluyen principalmente a San Salvador de Jujuy y áreas cercanas, donde se esperan las mayores probabilidades de lluvias y tormentas durante la segunda mitad de la semana.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y estar atentos a eventuales alertas meteorológicas.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días?

Martes: jornada fresca, con cielo mayormente nublado y neblinas durante distintos momentos del día. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 16°C.

Miércoles: continuará la nubosidad, aunque sin lluvias previstas. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

Jueves: será uno de los días más agradables de la semana, con presencia de sol entre nubes y temperaturas que se moverán entre los 10°C y los 16°C.

Viernes: el cielo permanecerá parcialmente nublado, con ambiente fresco y marcas térmicas de entre 9°C y 16°C.

Sábado: comenzará el fin de semana con nubosidad variable y tiempo estable. La temperatura irá desde los 9°C de mínima hasta los 17°C de máxima.