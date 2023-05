Se manifestaron en el Obelisco y les secuestraron la estatua de un toro

Un grupo de personas pertenecientes a la organización Abrazarte Argentina se congregaron esta tarde frente al Obelisco portando una estatua a tamaño real de un toro negro. Sobre el lomo de la escultura se podía leer la consigna "Defendamos el campo, defendamos lo nuestro". La manifestación tuvo lugar en el contexto de la celebración del 25 de Mayo y como forma de protesta por la difícil situación que atraviesa el sector.

La convocatoria de la protesta fue realizada a través de las redes sociales de Abrazarte Argentina, con el propósito de expresar la preocupación por la delicada situación que enfrenta el ámbito rural y de sumar apoyo en el sitio web www.defendamoslonuestro.com.ar/ para solicitar una representación del campo en el Congreso.

No obstante, momentos después de haber sido instalada a pocos metros del Obelisco, la estatua del toro fue retirada por efectivos de la Policía de la Ciudad, sin ofrecer ninguna explicación al respecto, dijeron fuentes de los organizadores.

Marcos Villamil, trabajador del sector y uno de los organizadores de la protesta, recorrió a caballo el país durante seis meses y afirmó haber tenido la oportunidad de presenciar "la situación crítica que se vive en cada lugar de la Argentina". Según su testimonio, esta experiencia lo llevó a decidir "organizar un movimiento que logre despertar un interés genuino por parte de la clase política en desarrollar el potencial de la ruralidad".

"No tengo un objetivo personal y no seré candidato a ningún cargo, pero siento que la opción es quedarse en el país y luchar. Eso es lo que hacemos a diario: el campo no tiene la posibilidad de marcharse, es y seguirá siendo parte del suelo argentino para siempre", expresó Villamil.