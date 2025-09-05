Se despide uno de los supermercados más conocidos del país: otra cadena lo compró y dejará de existir

Mientras Carrefour sigue en proceso de venta de sus operaciones en Argentina, anunció la compra de uno de los supermercados más conocidos dentro del interior del país. De esta manera, buscará mantener su liderazgo en el mercado minorista.

Se trata de 16 sucursales de la cadena Super A, la cual tiene una fuerte presencia en la provincia de Mendoza. La noticia fue confirmada por David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina, quien dio más detalles acerca de la transacción y el futuro de los empleados del supermercado extinto.

Carrefour compró el supermercado Super A

La compañía de origen francés compró Super A y próximamente se realizará el cambio en la imagen de las tiendas mendocinas. Esos locales empezarán a operar bajo "el modelo Carrefour Express durante septiembre", según explicó Colla en un comunicado.

Por su parte, los 60 trabajadores que estaban en esa cadena de la firma Sauda pasarán a sumarse a la multinacional, la cual tiene más de 17.000 empleados, solo en Argentina.

El plan de expansión en Argentina

Carrefour informó que, con la apertura de un nuevo Express en el centro de Córdoba capital, superaron las 500 sucursales de este tipo en Argentina, lo cual los coloca como líderes a nivel federal. De esta manera, alcanzó las 700 tiendas a nivel nacional.

También destacaron la inauguración de dos nuevas tiendas en Salta, siendo la primera incursión en esta provincia. Así, continúan con el plan de expansión 2025-2027, en el que proyectaron:

Apertura de 100 nuevas sucursales

Generar 2500 empleos nuevos

Inversión estimada de 300 millones de dólares.

La venta de Carrefour en Argentina

Hace dos meses, Carrefour anunció su deseo de vender la operación en el país o en búsqueda de un socio para su actividad local. La idea es enfocarse en sus principales mercados, tal como España, Francia y Brasil .

Se tratará de un proceso largo que llevará meses o incluso más de un año, teniendo en cuenta la magnitud de esta empresa. Una vez que presenten los números posibles compradores, llegará la presentación de ofertas.

Rápidamente, surgieron algunos interesados en quedarse con la operación en el país: