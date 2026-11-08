Se aproximan vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre: se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Tierra del Fuego .

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre en la provincia de Tierra del Fuego.

Según el informe, las zonas afectadas recibirán vientos del sector oeste con “velocidades entre 40 y 60 km/h”. No obstante, algunas de ellas pueden alcanzar los 90 km/h.

Por este motivo, el SMN compartió un listado de recaudos a tomar para la jornada.

Zonas afectadas por alertas amarillas en Tierra del Fuego

Zona no costera de Ushuaia.

Costa de Ushuaia.

Zona no costera Río Grande.

Costa de Río Grande.

Se aproximan vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre: se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Tierra del Fuego. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla por vientos y qué recaudos tomar

Según el SMN, la alerta amarilla significa “informate”. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, dice el organismo.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional compartió una lista de recomendaciones:

Evitar salir. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tener precaución al conducir.

Cómo estará el clima en Ushuaia

La capital provincial tendrá el siguiente clima para estos días: