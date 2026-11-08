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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre en la provincia de Tierra del Fuego.

Según el informe, las zonas afectadas recibirán vientos del sector oeste con “velocidades entre 40 y 60 km/h”. No obstante, algunas de ellas pueden alcanzar los 90 km/h.

Por este motivo, el SMN compartió un listado de recaudos a tomar para la jornada.

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Zonas afectadas por alertas amarillas en Tierra del Fuego

  • Zona no costera de Ushuaia.
  • Costa de Ushuaia.
  • Zona no costera Río Grande.
  • Costa de Río Grande.
Se aproximan vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre: se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Tierra del Fuego.
Se aproximan vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre: se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Tierra del Fuego.Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla por vientos y qué recaudos tomar

Según el SMN, la alerta amarilla significa “informate”. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, dice el organismo.

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En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional compartió una lista de recomendaciones:

  1. Evitar salir.
  2. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  3. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  4. No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  5. Tener precaución al conducir.

Cómo estará el clima en Ushuaia

La capital provincial tendrá el siguiente clima para estos días:

  • Sábado 7 de noviembre: máxima de 10°C, mínima de 5°C y con un cielo mayormente nublado durante la noche.
  • Domingo 8 de noviembre: máxima de 14°C, mínima de 7°C con lluvias aisladas durante todo el día. Por la tarde-noche se pueden esperar ráfagas de viento de entre 50 km/h y 90 km/h.
  • Lunes 9 de noviembre: máxima de 11°C, mínima de 6°C con mañana nublada y lluvias por la noche.