Se aproximan vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre: se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Tierra del Fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos muy fuertes para este domingo 8 de noviembre en la provincia de Tierra del Fuego.
Según el informe, las zonas afectadas recibirán vientos del sector oeste con “velocidades entre 40 y 60 km/h”. No obstante, algunas de ellas pueden alcanzar los 90 km/h.
Por este motivo, el SMN compartió un listado de recaudos a tomar para la jornada.
Zonas afectadas por alertas amarillas en Tierra del Fuego
- Zona no costera de Ushuaia.
- Costa de Ushuaia.
- Zona no costera Río Grande.
- Costa de Río Grande.
Qué significa la alerta amarilla por vientos y qué recaudos tomar
Según el SMN, la alerta amarilla significa “informate”. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, dice el organismo.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional compartió una lista de recomendaciones:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
Cómo estará el clima en Ushuaia
La capital provincial tendrá el siguiente clima para estos días:
- Sábado 7 de noviembre: máxima de 10°C, mínima de 5°C y con un cielo mayormente nublado durante la noche.
- Domingo 8 de noviembre: máxima de 14°C, mínima de 7°C con lluvias aisladas durante todo el día. Por la tarde-noche se pueden esperar ráfagas de viento de entre 50 km/h y 90 km/h.
- Lunes 9 de noviembre: máxima de 11°C, mínima de 6°C con mañana nublada y lluvias por la noche.