El Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente de tormentas llegará al país y permanecerá activo por las próximas 96 horas. Además, se emitió una alerta de nivel amarillo y las precipitaciones podrían tener un acumulado de hasta 70 mm con fuertes ráfagas de viento. Según indicó el organismo climático, la provincia de Jujuy quedará bajo este fenómeno climático y se esperan tormentas durante toda la semana desde el lunes al juevesinclusive. Asimismo, no se descarta que las lluvias puedan extenderse durante todo el fin de semana. El SMN informó que las zonas que registrarán una gran cantidad de precipitaciones durante 96 horas, ráfagas de viento de 90 km/h, una fuerte presencia de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la provincia de Jujuy, son estas: Los principales puntos de la tormenta de esta semana serán los siguientes: Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó las siguientes condiciones para la provincia de Jujuy, en donde se registrarán tres jornadas consecutivas de tormentas: El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.