El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubarrones con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento tras el fin de semana, pero se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima. El temporal impactará principalmente en siete provincias del centro y el litoral argentino, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. Para este fin de semana del 11 y 12 de abril de 2026, se espera estabilidad en gran parte de Argentina, con baja probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Sin embargo, hacia el final del domingo y el lunes, las condiciones podrían desmejorar en el centro del país. Sin embargo, el organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará a siete provincias del centro y litoral argentino. El buen tiempo comenzará a principios del fin de semana, pero luego llegará la formación de tormentas aisladas. Si bien la intensidad varía según la región, las lluvias y tormentas se mantendrán en distintas zonas del país, estas zon las regiones más afectadas donde puede haber caída de granizo: Por otro lado, se esperan lluvias de menor intensidad, pero con capacidad de interrupción de actividades en estas localidades: Córdoba: el sábado arrancará con tiempo estable y caluroso, pero el domingo la situación cambiará drásticamente con tormentas fuertes en el centro y oeste; se esperan ráfagas intensas y caída de granizo hacia la tarde-noche. Mendoza: en el centro y este provincial, el domingo se presentará muy inestable con tormentas que pueden ser localmente fuertes; el Gran Mendoza y zonas productivas deberán estar atentos al granizo y la actividad eléctrica. La Pampa: tras un sábado mayormente nublado, el domingo la provincia será una de las más afectadas por las lluvias intensas y vientos fuertes, especialmente en la zona central, debido al ingreso del sistema de mal tiempo. San Juan: se espera un fin de semana de contrastes, con un domingo de mucha inestabilidad donde las tormentas fuertes podrían bajar desde la zona cordillerana hacia el valle central, provocando ráfagas y chaparrones intensos. Neuquén: el norte y centro de la provincia enfrentarán un domingo de lluvias y tormentas persistentes, con acumulados de agua significativos que podrían generar complicaciones en zonas de montaña y meseta. Río Negro: el mal tiempo se concentrará el domingo en el norte rionegrino y la zona del Alto Valle, donde se prevén tormentas fuertes y un marcado descenso de la temperatura hacia el final del día. El sábado y el domingo se terminan los días de sol. Para el inicio del fin de semana habrá un aumento de la nubosidad en el territorio bonaerense y las posibilidades de lluvia suben de manera considerable.