¿Scaloni mete un batacazo de último momento en la lista del Mundial de Qatar?

A mediados de junio, cuando la FIFA extendió la lista de convocados a 26 integrantes, Lionel Scaloni apretó el puño y celebró. Después de ganar la Copa América y gritar campeón en la Finalissima, un importante caudal de futbolistas hizo méritos para meterse en el Mundial de Qatar. Pero en los días previos a la oficialización de la nómina, el cuerpo técnico tiene varias dudas. ¿Se mete un futbolista por la puerta de atrás?

Este jueves, en horario matutino, nació la primera sorpresa. Un ayudante del entrenador de la Albiceleste se contactó con Juan Foyth (estaba con un pie y medio afuera) para decirle que mantuviera el celular encendido. El defensor está por ser padre y ese hijo podría llegar con el pan bajo el brazo: la convocatoria al evento que se desarrollará en Medio Oriente.

Casi en simultáneo en Italia se armó un revuelo. En Argentina iban a dialogar con Paulo Dybala, a quien deseaban esperarlo hasta el domingo para verlo en acción frente a Torino. Sin embargo Mourinho, DT de Roma, tiró una frase que activó las alarmas: "No lo sé, difícil de decir. No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial o no jugar para ir al Mundial", sentenció .

Mientras algunas selecciones ya entregaron la lista a la FIFA, en Argentina reina la incertidumbre. Tal es así que cuando la luna ganaba terreno en el cielo argentino, se originaron otras comunicaciones que llamaron la atención. ¿Qué ocurrió? Thiago Almada, futbolista de reserva que está en su país natal a la espera de que ocurra algún imponderable para ser citado, también recibió un contacto para que siga atento el minuto a minuto. ¿Se meterá por Joaquín o Ángel Correa?

Scaloni no para de trabajar

El desembarco del staff técnico de la selección argentina a Abu Dhabi, para el partido del miércoles próximo ante Emiratos Árabes, potencia las ansiedades que despierta la inminencia del Mundial. Más de dos decenas de personas se instalaron en el hotel St. Regis, el búnker que se reservó para la delegación nacional que espera el arribo de la mayoría de los futbolistas para el lunes próximo.

