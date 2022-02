Santi Maratea se 'sacó': fuerte cruce con los que critican su colecta para Corrientes

La colecta que el influencer Santi Maratea comenzó durante la medianoche del sábado, que ya recaudó más de $ 150 millones destinados a combatir los incendios en Corrientes, despertó críticas de periodistas, políticos y hasta músicos respecto al rol del Estado.

Su respuesta fue casi inmediata: "Buen día wachis, ya están llegando algunos títeres de partidos políticos a tirarme hate jajaja. Mi momento preferido, vengan de a uno, bebos", escribió a través de Twitter.



"A los periodistas que me están tirando mierda, yo no tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme dos días que organizo el baby shower", agregó.



Más tarde se cruzó con Manuel Quieto, cantante de la banda La Mancha de Rolando, quien lo criticó por el dinero recaudado.

"Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para Corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG's de las que bancan también a El Presto y Danan", señaló con ironía el líder de la banda de rock.

A lo que Maratea contestó con una serie de tuits: "Hola soy el cantante de La Mancha de Rolando... no hay remate", dijo primero. "Me banca el Duko y me tira mierda el de La Mancha de Rolando, qué bien estoy haciendo las cosas", agregó después.

El cantante no respondió y solo agregó por medio de otro tweet: "Saltó la ficha que hay un plan organizado para debilitar al Estado y endiosar la ‘caridad' de estos héroes apolíticos".

Finalmente, Maratea escribió: "Cuando dicen que la mancha de rolando roba se refieren a que roban plata o a que robaron 10 años con una canción de poronga sobre "una rubia y un chino"? (Perdón la risa)".



El youtuber e influencer informó ayer que superó los $ 154 millones de donaciones. Informó que ya está en campaña para conseguir camionetas, autobombas y otros insumos urgentes para los bomberos de Corrientes.