Cada vez son más las personas que buscan soluciones prácticas y fáciles a la hora de emprender la limpieza del hogar. En este sentido, hay un truco casero que tiene distintos beneficios: rociar vinagre blanco en las cortinas de la casa. Este método, aunque parezca extraño, es ideal para mantener las cortinas frescas y limpias, sin tener que desmontarlas ni lavarlas todo el tiempo. El vinagre blanco es famoso por sus propiedades naturales que le otorgan gran variedad de usos. Neutraliza olores, tiene efecto antibacteriano, ayuda a aflojar la suciedad leve y no deja residuos químicos. Por eso, es una alternativa práctica y segura para el mantenimiento diario de las telas. Aporta múltiples beneficios: Se recomienda repetir el procedimiento una vez por semana para mantenimiento; después de cocinar o si hay olores fuertes en el ambiente; y en días húmedos, para evitar el olor a encierro. Aunque no reemplaza el lavado profundo, se trata de un método es perfecto para el día a día. Incorporarlo a tu rutina te va a ayudar a tener cortinas más frescas, limpias y libres de olores sin esfuerzo y sin gastar de más.