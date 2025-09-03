Edición: Argentina
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Primera y comparalos con tus apuestas.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0939 (Lluvia).

 1°0939 11°4350 
 4835  12°0979
 3°3077  13°5366 
 4287  14°4883 
 7562  15°0210 
 6°0695  16°9573
 4409  17°2840 
 4237  18°6505 
 6762  19°7848 
 10°6959 20°2670 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

