Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0939 (Lluvia).

1° 0939 11° 4350 2° 4835 12° 0979 3° 3077 13° 5366 4° 4287 14° 4883 5° 7562 15° 0210 6° 0695 16° 9573 7° 4409 17° 2840 8° 4237 18° 6505 9° 6762 19° 7848 10° 6959 20° 2670

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.