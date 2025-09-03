Lotería
Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre
Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Primera y comparalos con tus apuestas.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0939 (Lluvia).
|1°
|0939
|11°
|4350
|2°
|4835
|12°
|0979
|3°
|3077
|13°
|5366
|4°
|4287
|14°
|4883
|5°
|7562
|15°
|0210
|6°
|0695
|16°
|9573
|7°
|4409
|17°
|2840
|8°
|4237
|18°
|6505
|9°
|6762
|19°
|7848
|10°
|6959
|20°
|2670
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
Las más leídas de Información General
1
2
3
Calendario
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
4
5
Members
1
2
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios