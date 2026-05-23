La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 22 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0607 (Revolver).

1° 0607 11° 8949 2° 7938 12° 0678 3° 4791 13° 8964 4° 2426 14° 2113 5° 3359 15° 4806 6° 7612 16° 1537 7° 0336 17° 8419 8° 8515 18° 7179 9° 0797 19° 7365 10° 3578 20° 4980

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.