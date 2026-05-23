En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 22 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0607 (Revolver).

 1°0607 11°8949 
 7938  12°0678
 3°4791  13°8964 
 2426  14°2113 
 3359  15°4806 
 6°7612  16°1537
 0336  17°8419 
 8515  18°7179 
 0797  19°7365 
 10°3578 20°4980 

Te puede interesar

Adiós a la aspiradora robot | Este novedoso electrodoméstico transforma la forma de limpiar la casa

Te puede interesar

Revelación del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más inmensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

Te puede interesar

Mezclar canela y vinagre: por qué sugieren hacerlo y para qué es útil