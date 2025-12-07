Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8048 (Muerto que habla).

1° 8048 11° 3337 2° 4819 12° 3617 3° 4488 13° 1735 4° 6352 14° 2713 5° 4957 15° 6107 6° 2253 16° 6604 7° 5419 17° 9099 8° 1461 18° 0700 9° 4209 19° 1173 10° 4132 20° 8113

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.