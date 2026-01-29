En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9866 (Lombriz).

 1°9866 11°6526 
 5961  12°3679
 3°2836  13°2205 
 1985  14°7549 
 0246  15°9548 
 6°5811  16°5660
 6746  17°3654 
 8255  18°3474 
 4590  19°7465 
 10°4159 20°3227 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

