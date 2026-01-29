Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9866 (Lombriz).

1° 9866 11° 6526 2° 5961 12° 3679 3° 2836 13° 2205 4° 1985 14° 7549 5° 0246 15° 9548 6° 5811 16° 5660 7° 6746 17° 3654 8° 8255 18° 3474 9° 4590 19° 7465 10° 4159 20° 3227

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.