En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2003 (San Cono).

 1°2003 11°0478 
 7035  12°8351
 3°2478  13°9546 
 9026  14°4455 
 3809  15°0370 
 6°7633  16°9987
 9016  17°3690 
 5127  18°8804 
 6158  19°8344 
 10°4939 20°4687 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.