Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2003 (San Cono).

1° 2003 11° 0478 2° 7035 12° 8351 3° 2478 13° 9546 4° 9026 14° 4455 5° 3809 15° 0370 6° 7633 16° 9987 7° 9016 17° 3690 8° 5127 18° 8804 9° 6158 19° 8344 10° 4939 20° 4687

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.