Este martes, 17 de marzo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 2463 (Casamiento). No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.