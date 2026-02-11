Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 10 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 0374 (Gente Negra). Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento. La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.