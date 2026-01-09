Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5678 (Ramera).

1° 5678 11° 4284 2° 9768 12° 0890 3° 1544 13° 3724 4° 2624 14° 7181 5° 6854 15° 9274 6° 8096 16° 1510 7° 6731 17° 8061 8° 2725 18° 7451 9° 9746 19° 5346 10° 6138 20° 9187

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.