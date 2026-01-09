En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5678 (Ramera).

 1°5678 11°4284 
 9768  12°0890
 3°1544  13°3724 
 2624  14°7181 
 6854  15°9274 
 6°8096  16°1510
 6731  17°8061 
 2725  18°7451 
 9746  19°5346 
 10°6138 20°9187 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

