Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5678 (Ramera).
|1°
|5678
|11°
|4284
|2°
|9768
|12°
|0890
|3°
|1544
|13°
|3724
|4°
|2624
|14°
|7181
|5°
|6854
|15°
|9274
|6°
|8096
|16°
|1510
|7°
|6731
|17°
|8061
|8°
|2725
|18°
|7451
|9°
|9746
|19°
|5346
|10°
|6138
|20°
|9187
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.