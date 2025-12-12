Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9302 (Niño).

1° 9302 11° 4704 2° 7049 12° 7933 3° 4107 13° 4277 4° 3959 14° 8135 5° 5437 15° 7157 6° 1734 16° 4814 7° 1976 17° 7783 8° 4591 18° 4482 9° 0813 19° 8091 10° 4524 20° 6518

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.