Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9302 (Niño).
|1°
|9302
|11°
|4704
|2°
|7049
|12°
|7933
|3°
|4107
|13°
|4277
|4°
|3959
|14°
|8135
|5°
|5437
|15°
|7157
|6°
|1734
|16°
|4814
|7°
|1976
|17°
|7783
|8°
|4591
|18°
|4482
|9°
|0813
|19°
|8091
|10°
|4524
|20°
|6518
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.