En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9302 (Niño).

 1°9302 11°4704 
 7049  12°7933
 3°4107  13°4277 
 3959  14°8135 
 5437  15°7157 
 6°1734  16°4814
 1976  17°7783 
 4591  18°4482 
 0813  19°8091 
 10°4524 20°6518 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.