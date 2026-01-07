Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2900 (Huevos).

1° 2900 11° 1554 2° 3073 12° 5369 3° 2529 13° 7018 4° 9467 14° 8591 5° 5797 15° 5100 6° 9036 16° 4214 7° 6126 17° 7084 8° 6482 18° 9859 9° 9484 19° 9577 10° 7702 20° 8494

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.