Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2403 (San Cono).

1° 2403 11° 0957 2° 3668 12° 8752 3° 7705 13° 9485 4° 1928 14° 6847 5° 7282 15° 6730 6° 5386 16° 2584 7° 4464 17° 9883 8° 7568 18° 6287 9° 4075 19° 4554 10° 2308 20° 5088

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.