En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2403 (San Cono).

 1°2403 11°0957 
 3668  12°8752
 3°7705  13°9485 
 1928  14°6847 
 7282  15°6730 
 6°5386  16°2584
 4464  17°9883 
 7568  18°6287 
 4075  19°4554 
 10°2308 20°5088 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.