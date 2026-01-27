En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7185 (Linterna).

 1°7185 11°9671 
 6139  12°7248
 3°0605  13°9788 
 3764  14°8496 
 5315  15°9696 
 6°3235  16°9029
 1571  17°3136 
 7835  18°8473 
 3675  19°0914 
 10°1457 20°4099 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

