Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7185 (Linterna).

1° 7185 11° 9671 2° 6139 12° 7248 3° 0605 13° 9788 4° 3764 14° 8496 5° 5315 15° 9696 6° 3235 16° 9029 7° 1571 17° 3136 8° 7835 18° 8473 9° 3675 19° 0914 10° 1457 20° 4099

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.