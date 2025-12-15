Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4197 (Mesa).

1° 4197 11° 2529 2° 5150 12° 1869 3° 4152 13° 9718 4° 0468 14° 5508 5° 5776 15° 1083 6° 0157 16° 9800 7° 2115 17° 7411 8° 2610 18° 4045 9° 9468 19° 5567 10° 1973 20° 5459

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.