Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6222 (Loco).

 1°6222 11°4696 
 5953  12°6061
 3°5249  13°6362 
 0230  14°2503 
 1914  15°0753 
 6°2567  16°8587
 6730  17°6156 
 5181  18°8200 
 7999  19°0810 
 10°9953 20°0284 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

