Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6222 (Loco).

1° 6222 11° 4696 2° 5953 12° 6061 3° 5249 13° 6362 4° 0230 14° 2503 5° 1914 15° 0753 6° 2567 16° 8587 7° 6730 17° 6156 8° 5181 18° 8200 9° 7999 19° 0810 10° 9953 20° 0284

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.