Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 13 de marzo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 13 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 3498 (Lavandera). La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.